«Мне очень трудно»: осудивший СВО актер из «Сватов» Феклистов ответил, вернется ли в Россию

Актер Александр Феклистов, который запомнился многим зрителям по роли в сериале «Сваты», заговорил о тоске по России. Он признался, что скучает по местам, людям, моментам. Но назад в Москву он не стремится.

После начала СВО Феклистов эмигрировал и публично обратился к украинцам, извинившись перед ними. Сейчас актер живет в Испании и старается там продолжать работать. Однако адаптация все-таки дается ему тяжело в моральном плане.

Тем не менее, возвращаться назад в Россию он не планирует. Александр заверил — по столице России он совсем не скучает. Но иногда он с теплом вспоминает другие места в стране.

«Например, мы много лет ездили рыбачить на Дон — костер, друзья, неспешные беседы… Да дело даже не в рыбалке, импонирует ритм не большого города, а маленького. <…> Поэтому по каким-то местам, пейзажам, российским полям, лесам, озерам и местам — да, скучаю, а город — нет, не отзывается»», - цитирует слова артиста StarHit.

Феклистов отметил, что не видит смысла в своем возвращении в Россию. Ведь даже как актера его уже не ждут. Большинство коллег думают о нем негативно. Однако ему самому на это все равно. Он не испытывает ненависти к ним.

«Мне очень трудно… Как у нас говорят, я давно уже с ярмарки, с горы…» - заявил актер.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин назвал Александра Феклистова русофобом, который пытается усидеть на двух стульях.