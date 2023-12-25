«Мне очень страшно»: звезду «Кадетства» Захарову преследует неадекватный фанат

Актриса Елена Захарова рассказала, что уже продолжительное время боится за свою жизнь. Дело в том, что ее преследует фанат, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По словам звезды «Кадетства», она не исключает, что однажды он может расправиться с ней из-за того, что она не отвечает на его чувства.

Как выяснилось, со сталкером артистка впервые столкнулась весной прошлого года. Он пришел к ней на спектакль и вручил пакет, в котором были шишки, орехи и любовное письмо. Мужчина не только признавался в симпатии Захаровой, но и звал ее замуж. После подобных презентов было еще огромное количество, но Елена старалась их игнорировать.

Однако отказ поклонник не принимал. Он поджидал кумира после выступлений, хватал за руки и пытался поговорить наедине. Актриса пыталась ему объяснить, что уже состоит в отношениях, но мужчину это совсем не заботило. Он продолжал везде преследовать Елену, даже летал с ней на гастроли. В Коврове его все-таки удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов, но позже его отпустили, так как вреда артистке он не приносил.

Попыток добиться любви Захаровой фанат не оставляет до сих пор. Причем он становится все агрессивнее, идя к этой цели. Недавно он выбежал на дорогу и бросился на капот автомобиля.

«Мне очень страшно. Возможно, завтра или послезавтра он узнает, где я живу, и придет ко мне домой. Что тогда делать? Он уже угрожает. Я боюсь, что всё может закончиться, как у классиков. «Так не доставайся же ты никому», - цитирует слова Елены издание aif.ru.

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