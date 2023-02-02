«Я очень испугалась»: на Анну Хилькевич напало дикое животное в горах

Анна Хилькевич сейчас находится на Бали и довольно активно проводит время. Совсем недавно актриса похвасталась достижением: ей удалось совершить восхождение на гору. Однако во время экстремального увлечения с девушкой произошел неприятный случай. Об этом она поспешила рассказать в социальной сети.

Так, на вершине горы были не только туристы, но и дикие обезьяны. Анна хотела заснять одну из них, но внезапно животное набросилось на нее. Хилькевич призналась, что в этот момент она очень испугалась.

«Признаюсь, я боюсь их, этих агрессивных животных. Посмотрите на этот взгляд, а у меня в руках новенький телефон, и эта обезьяна хочет его. Вот я и трухнула», — с иронией сообщила актриса.