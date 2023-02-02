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12:11, 02 февраля 2023
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«Я очень испугалась»: на Анну Хилькевич напало дикое животное в горах

«Я очень испугалась»: на Анну Хилькевич напало дикое животное в горах

Фото: Из профиля Instagram* Анны (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Анна Хилькевич сейчас находится на Бали и довольно активно проводит время. Совсем недавно актриса похвасталась достижением: ей удалось совершить восхождение на гору. Однако во время экстремального увлечения с девушкой произошел неприятный случай. Об этом она поспешила рассказать в социальной сети.

Так, на вершине горы были не только туристы, но и дикие обезьяны. Анна хотела заснять одну из них, но внезапно животное набросилось на нее. Хилькевич призналась, что в этот момент она очень испугалась.

«Признаюсь, я боюсь их, этих агрессивных животных. Посмотрите на этот взгляд, а у меня в руках новенький телефон, и эта обезьяна хочет его. Вот я и трухнула», — с иронией сообщила актриса.

«Я очень испугалась»: на Анну Хилькевич напало дикое животное в горах

Фото: Из профиля Instagram* Анны (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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Источник фото:Из профиля Instagram* Анны (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:социальные сети
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