«Куда скатилась»: пользователи Сети раскритиковали оставившую всех в России Кристину Асмус

Кристина Асмус давно считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. И причиной этого является ее громкий развод с Харламовым и участие в съемках провокационного «Текста». На днях актриса вновь привлекла внимание публики. Дело в том, что, не успев прилететь с отпуска из ОАЭ, Кристина вновь отправилась отдыхать, только теперь в Египет и без дочери. Подобное очень не понравилось фолловерам, которые поспешили раскритиковать Асмус.

Экс-возлюбленной Харламова нашлось, что ответить публике. По словам Кристины, она много раз была на Мальдивах, а вот в Египте - ни разу, и это была ее давняя мечта. Кроме того, девушка заявила, что у нее не так много времени на отпуск, поэтому тратить драгоценные часы на долгий перелет - просто «нерационально».

«Для меня "скатилась" — это перестать помогать людям, не общаться с ребенком, терять себя из-за алкоголя и наркотиков. А поехать в Египет в свое свободное время и на честно заработанные деньги — по-моему, ништяк», — высказалась Асмус.

Ранее 34-летняя Кристина пожаловалась на неизвестный недуг. Подробности читайте в этой статье.