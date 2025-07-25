«Мне нужны тишина и спокойствие»: Александр Панайотов живет отдельно от жены

Певец Александр Панайотов в 2016 году женился на своем директоре Екатерине Кореневой, однако супруги до сих пор живут отдельно друг от друга.

«У нас с Катей действительно в Москве две квартиры, которые расположены рядышком. Но когда-нибудь мы обязательно 24 часа будем проводить вместе», - заверил певец в беседе с Ura.ru.

При этом жена артиста также пояснила, что творческим людям необходимо отдельное пространство, где они могут побыть в тишине и покое. Именно поэтому она живет отдельно от знаменитого мужа. С высказыванием Екатерины поспешил согласиться и сам Александр.

«У меня дома творческий офис. Просто я не могу в течение дня находиться в одном пространстве и слушать эти вечные звонки, разрулы. Мне нужны тишина и спокойствие, возможность сосредоточиться на творчестве», - сказал он.

При этом Панайотов подчеркнул, что ночи проводят вместе. Как правило, в его квартире.

«В этом плане у нас все хорошо, можете не волноваться», — сказал Александр.

Ранее Александр Панайотов попал в неловкую ситуацию на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. За 20 минут до выхода на сцену он обнаружил, что забыл в гостинице брюки от фрака.