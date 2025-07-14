«Были в потрясении»: Александр Панайотов остался без брюк перед выходом на сцену в Витебске

Певец Александр Панайотов попал в неловкую ситуацию на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Витебске. За 20 минут до выхода на сцену он обнаружил, что забыл в гостинице брюки от фрака.

Жена Панайотова Екатерина пояснила в беседе с mk.ru, что времени оставалось слишком мало, поэтому она отправилась на поиски подходящих по размеру брюк.

«Мы были в потрясении: я совершенно не понимала, что мне делать... Чтобы вы понимали, на Сашу найти подходящие штаны очень непросто. У него же рост 1 метр и 90 сантиметров. Одни штаны нашлись, но они оказались очень короткими», - поделилась подробностями чп жена Панайотова.

Она подчеркнула, что в итоге все закончилось хорошо и всех спас костюмер оркестра, который работал в тот вечер. При этом брюки оказались слишком широкими, над чем уже на сцене посмеялся ведущий мероприятия Алексей Воробьев.

«Обладатель уникального голоса и самых широких штанов», - пошутил он, объявляя выход Панайотова.

Как пояснила Екатерина, Алексей был в курсе произошедшего, так как переодевался с Александром в одной гримерке.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов не исключил, что над внешностью певца могли поработать и его коллеги. Сам Александр не скрывает, что дважды в год обращается к косметологам. Артист делает процедуру SMAS-лифтинга. Однако, по словам доктора Свиридова, также Панайотов, возможно, прибегал к липосакции лица.