«Мне нужны Мальдивы и миллион рублей в месяц»: Олеся Малибу рассказала о требованиях к новому мужчине

Олеся Малибу, известная по участию в телешоу «Дом-2», «Давай поженимся», заявила, что ей нужны Мальдивы и один миллион рублей в месяц. 34-летняя девушка также призналась, что мечтает родить сына от бывшего мужа.

Малибу развелась с мужем Артемием – она счастлива, что отношения закончились. Девушка заблокировала его номер, но мужчина продолжает звонить родителям. По ее словам, тот хочет все вернуть. У Малибу было условие – мужчина должен вновь ее полностью обеспечивать.

«Но он мне просто какие-то копейки скинул на карту на букет из 101 розы и все. Мне такое не интересно. Меня нужно полностью обеспечивать. Мне нужны Мальдивы и миллион рублей в месяц», - сказала Малибу изданию PROZVEZD спустя несколько часов после развода.

Девушка мечтает родить ребенка от Артемия – она сделала четыре подсадки биоматериала, но неудачно, тот не приживался. Девушка стала вести здоровый образ жизни: исключила сахар и соль, фастфуд, ежедневно пьет морковный фреш.

Вспоминая опыт участия в шоу «Дом-2», Малибу говорит: это «как общежитие или тюрьма». При этом в «Давай поженимся» она готова поучаствовать снова: девушка считает, что ведущая Лариса Гузеева ее «очень полюбила».

Ранее сообщалось, что Гузеева сломала ногу. Несмотря на неприятность, она улетела в Израиль – поездка планировалась давно и все было оплачено.