Опубликовано 01 декабря 2024, 16:451 мин.
«Мне нужно больше»: Натан в шоу намекал на интимную связь с Лерчек
Рэпер Натан в шоу «Звезды в джунглях» намекал Лерчек на интимную связь.
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Рэпер Натан в шоу «Звезды в джунглях» намекал Лерчек на интимную связь. Об этом сообщает StarHit.
В Сети разместили новые кадры из шоу «Звезды в джунглях». На них рэпер Натан сначала сидит в обнимку с Лерчек и спрашивает разрешения уединиться.
«Ты очень вкусно пахнешь. Наглым можно быть? Пойдем? В старом месте», — шепчет Натан.
После этого пара пропадает с радаров камер, но их микрофоны продолжают работать еще какое-то время. Слышно, что певец намекает Лерчек на интимную близость.
«Понимаешь, что мне нужно больше? Хочу тебя», — говорит он.
При этом Лерчек отвечает ему взаимностью.
«Я тебя хочу очень сильно», — заявляет она.
Ранее мы писали о том, что Карина Нигай осудила Лерчек из-за связи с Натаном и назвала ее похотливой белкой.