«Мне нужно больше»: Натан в шоу намекал на интимную связь с Лерчек

Рэпер Натан в шоу «Звезды в джунглях» намекал Лерчек на интимную связь. Об этом сообщает StarHit.

В Сети разместили новые кадры из шоу «Звезды в джунглях». На них рэпер Натан сначала сидит в обнимку с Лерчек и спрашивает разрешения уединиться.

«Ты очень вкусно пахнешь. Наглым можно быть? Пойдем? В старом месте», — шепчет Натан.

После этого пара пропадает с радаров камер, но их микрофоны продолжают работать еще какое-то время. Слышно, что певец намекает Лерчек на интимную близость.

«Понимаешь, что мне нужно больше? Хочу тебя», — говорит он.

При этом Лерчек отвечает ему взаимностью.

«Я тебя хочу очень сильно», — заявляет она.

Ранее мы писали о том, что Карина Нигай осудила Лерчек из-за связи с Натаном и назвала ее похотливой белкой.