«Мне нужна передышка»: Юлия Меньшова раскрыла правду о своем уходе

Телеведущая Юлия Меньшова пожаловалась на усталость от работы и призналась, что уходит из соцсетей.

Артистка на протяжении многих лет активно работает и почти не предоставляет себе возможности отдыха. Между непрерывными съемками, участием в новых проектах и временем с семьей она также поддерживает активность в социальных сетях, делясь контентом в своем Telegram-канале.

В своем блоге артистка поднимает психологические и исторические темы, а также делится своими мыслями. Такой контент требует значительных усилий и энергии. В последний раз Меньшова вышла на связь с поклонниками, чтобы сообщить о своем уходе.

«Знаете, в последние дни у меня было что-то столько работы, что мне нужна передышка. Поэтому на канале объявляется внезапный выходной», – написала Юлия.

Телеведущая отметила, что наберется сил и вернется. Также она пожелала всем хорошего дня и написала добрые слова в адрес фанатов.

Анонс о неожиданном отдыхе был опубликован в блоге практически в два часа ночи. Напомним, что несколько лет назад артистка ушла с телевидения и перестала сниматься в новых фильмах, сосредоточившись на собственных проектах. Многие отмечают ее работу над YouTube-каналом, где выходит множество интервью с интересными людьми.

Ранее мы писали о том, как знакомый Сташевского объяснил его уход со сцены. О внезапном исчезновении певца рассказал телеведущий Алексей Остудин. Напомним, что артист обрел популярность, когда его продюсером был Юрий Айзеншпис. В 1999 году певец ушел от него, а в 2010-е Влад занялся бизнесом.