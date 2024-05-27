«Мне нужен донор»: Ольга Зарубина рассказала о поиске идеального мужа по нумерологии

Певица Ольга Зарубина заявила, что находится в поисках идеального мужа. Только угодить 65-летней артистке крайне непросто. Каждого кандидата она проверяет по нумерологии. И если мужчина не подходит, она даже не идет с ним на свидание.

По признанию Зарубиной, она уже давно интересуется цифрами и считает, что они играют большую роль в формировании личности человека. Так, она верит, что в мире довольно много энергетических вампиров, которые «питаются» эмоциями других. И определяет их вокалистка именно по дате рождения.

Ольга рассказала, что не так давно с ней пытался познакомиться мужчина, но, узнав, когда он родился, она сразу же ему отказала в встрече.

«У нас разные ценности, взгляды, интересы. Я не хочу тратить время впустую», - поделилась певица в беседе с PROZVEZD.

Зарубина призналась, что знает, какой ей нужен мужчина, чтобы у них все получилось в браке. Нарциссов она не рассматривает и ищет только тех, у кого по нумерологии выходят «пятерка», «семерка» или «тройка».

«Мне нужен донор – «пятерка» или «семерка». Или «девятка». В нумерологии считается, что такие люди – белые маги, у которых очень много энергии. Правда, отдают они ее избирательно. Можно рассмотреть и «нейтрала». Например, если выходит тройка», - рассказала артистка.

Ранее Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед поклонниками.