«Для Cartier один год»: Стас Пьеха высказался о дорогих подарках девушкам

Певец Стас Пьеха заявил, что готов делать дорогие подарки избраннице не ранее чем через год после начала серьезных отношений.

«Для Cartier один год, минимум. Для трехкомнатной квартиры в центре Москвы — три года», - конкретизировал исполнитель хита «Она не твоя» в шоу «Счет, пожалуйста», отрывки из которого опубликовал Telegram-канал «Звездач».

При этом Стас подчеркнул, что все зависит от уровня близости с избранницей. У тех, с кем он встречался пять раз за год, шансов на дорогие подарки нет.

Ведущие шоу также в шутку назвали Пьеху «свадьбофобом», с чем он согласился. По словам артиста, он не спешит бежать под венец, так как имеет вопросы к системе бракосочетания.

Напомним, в 2014 году Пьеха женился на модели Наталье Горчаковой, которая родила ему сына. Однако вскоре их брак распался из-за зависимости певца от запрещенных веществ* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Ранее Стас Пьеха откровенно рассказал о причинах своего одиночества. Он признался, что все его внимание сосредоточено на сыне Петре. Именно воспитание ребенка занимает главное место в его жизни.

