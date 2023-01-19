«Мне нравится маленький серфер»: Ида Галич ответила на критику внешности своего 2-летнего сына

Блогер Ида Галич в мае 2018 года вышла замуж за Алана Басиева. В браке у пары родился сын, которого назвали Леоном. После появление на свет рбенка союз стал постепенно распадаться, пока в 2021 году супруги не объявили об официальном разводе.

Сейчас малыш Леон живет вместе с мамой и растет ее точной копией. Ида часто публикует фотографии и видео с сыном, который очень быстро растет и развивается. Недавно Галич решила поделиться с поклонниками очередными снимками с мальчиком, на которых он был вместе со своим дедушкой. Многих пользователей умилили трогательные кадры с ребенком, однако нашлись и те, кто начал критиковать Галич за длинные волосы у Леона. Хейтеры писали, что так он выглядит женственно.

Ида долго молчать не стала и сегодня в личном Телеграм-канале ответила злопыхателям. Она написала, что ей очень нравится, как выглядит ее сын, а те, кто считают, что длинные волосы могут быть только у девочек - ее забавляют.

«Типичный хейтер хотел было вывести меня из себя с помощью комментариев про причёску моего сына. Но это мой сын. Мне нравится маленький серфер. Я обожаю его золотые локоны. Некоторые пишут, что мужика надо растить мужиком с самого детства, ведь «длинные волосы могут сделать из него бабу ёлки-палки», - написала Ида.

Также блогер подчеркнула, что, каким вырастит Леон, зависит от множества факторов. И прическа здесь играет самую последнюю роль. По словам Галич, она готова вложить в сына все, что потребуется, чтобы он был достойным мужчиной в будущем.

Ранее Ида Галич рассказала, на что ежемесячно тратит миллионы рублей.