«Мне нравится, красиво»: Татьяна Буланова рассказала о своей страсти

Певица Татьяна Буланова 6 марта отметит 55-летний юбилей. В преддверии дня рождения артистка стала гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с Лерой Кудрявцевой звезда призналась, какой подарок хотела бы получить, и рассказала о своей страсти.

По словам Татьяны Булановой, она не ощущает себя на свой возраст и устает только после сложных концертов.

Исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что пока не задумывалась о том, что хотела бы получить в подарок на юбилей. Однако Татьяна Буланова отметила, что не отказалась бы от нового мобильного телефона. Также артистка рассказала, что в качестве подарка любит получать деньги, поскольку на них она может купить себе что-то нужное.

Кроме того, звезда раскрыла свою страсть. Оказалось, что Татьяна Буланова очень любит обувь. По признанию знаменитости, в ее гардеробе насчитывается более 1000 пар обуви.

«Я очень обувь люблю. У меня специально сделаны такие полки двойные, и поэтому все помещается. У меня мама переживала, что я никому их не продам из-за 35-го размера. Ну, а мне нравится, красиво», — рассказала певица.

Самые дорогие туфли в коллекции артистки стоят около 500 тысяч рублей.

«Они делались на заказ, и эта фирма сделала всего 600 пар таких туфель в мире. И они все сделаны как хрустальные и еще сверху украшены. Туфли Золушки они называются», — рассказала Татьяна Буланова.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова впервые рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа, бизнесмена Валерия Руднева.