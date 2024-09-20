«Мне нравится эта музыкальная культура»: Филипп Киркоров рассказал, с кем из молодых артистов хочет сделать кавер

Певец Филипп Киркоров заявил, что не будет запрещать молодым артистам исполнять свои хиты. Он заверил, что любит всех.

По признанию исполнителя хита «Цвет настроения синий», он не против сделать кавер с рэперами Feduk (Федор Инсаров) и Элджеем (Алексей Узенюк).

«Я всех артистов люблю… Мне нравится эта музыкальная культура, и может быть в ближайшее время я вас тоже удивлю в этом направлении», — сказал Киркоров в беседе с NEWS.ru.

Ранее Филипп Киркоров осудил уехавших из России артистов. Он признался, что никогда не поймет этих людей, так как даже на гастролях всегда тоскует по дому.

Кроме того, Филипп признался, что очень занят на съемках фильма «Братья» с Денисом Дороховым. Певец даже не смог проводить детей Аллу-Викторию и Мартина в школу 1 сентября.