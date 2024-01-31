«Мне ничего неизвестно»: Лазарев высказался о долгах по налогам его бизнеса

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о закрытии своего бизнеса из-за налоговой задолженности. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

По словам артиста, компания «Пудель-штрудель» закрылась еще в период локдауна и перестала снимать помещение под производство, вследствие чего Федеральная налоговая служба (ФНС) решила исключить одноименное ООО из реестра.

«О существовании налоговой задолженности у компании в 47 тысяч рублей мне ничего неизвестно, мы выясняем. Если таковая имеется, то погасим в ближайшее время», — заверил музыкант.

Лазарев уточнил, что действия ФНС являются обычной процедурой, а также добавил, что не имеет проблем с личными счетами.

Ранее стало известно, что налоговая подала в суд на Сергея Лазарева. Причиной обращения в суд стали долги ООО «Пудель-штрудель», учредителем которой является певец. Так, занимающаяся праздничными блюдами для животных компания задолжала государству 46 200 рублей.

Вдобавок задолженность перед налоговой имеется у ООО «Рижский кофе». Из последней организации Лазарев вышел еще в 2019 году, однако долги с того времени никуда не делись.