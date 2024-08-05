«Мне невыносимо тяжело»: беременная Мария Погребняк сообщила об ухудшении самочувствия

Уже совсем скоро блогер Мария Погребняк станет мамой в четвертый раз — она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Всю беременность бизнесвумен проводила активно: работала, путешествовала и посещала мероприятия. Однако в последнее время ее самочувствие резко ухудшилось. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

Мария Погребняк вышла на связь с подписчиками в соцсети и призналась, что ей уже становится «невыносимо тяжело». Блогер рассказала, что у нее начались тренировочные схватки, которые ее «выматывают».

«Сегодня с утра хожу еле-еле. Впервые за 13 лет почувствовала, что такое тренировочные схватки. Я уже забыла, что это. Сначала так испугалась. Думаю: „Аппендицит, что еще может быть — рожать-то рано“. 34-я неделя наступила. Оказывается, тренировочные схватки… Я очень активная и сильная девушка, но я очень устала, мне невыносимо тяжело», — поделилась Мария Погребняк.

Недавно знаменитость впервые появилась на публике после объявления о беременности. Мария Погребняк посетила фестиваль VK Fest 2024 в Москве. Но на следующий день ей внезапно стало плохо. В результате выяснилось, что у ее будущего ребенка был повышенный пульс — 132 удара в минуту. Обеспокоенная бизнесвумен тогда отправилась в госпиталь на лечение.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У знаменитости уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее сообщалось о том, Мария Погребняк высказалась против родов за границей.