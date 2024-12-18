«Мне нет веселья»: Лариса Гузеева показала кадры прогулки по Берлину

Лариса Гузеева прогулялась по Берлину и рассказала об отсутствии настроения. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Лариса Гузеева выложила в своем блоге кадры с прогулки по Берлину. Актриса показала предновогоднюю ярмарку, на которой толпились люди. При этом знаменитость призналась, что у нее праздничного настроения пока нет. Причины своего расстройства она раскрывать не стала.

«Было нам счастье — весело и не одиноко. И была любовь. А сейчас ярмарка есть, люди веселятся, но мне нет веселья. Это я так… немножко поныла», — рассказала она.

Известно, что Гузеева через несколько дней вернется обратно в Россию.

«Не останусь здесь жить! Потому что я люблю Москву. Это мой любимый город, я о нем мечтала», — призналась ведущая.

Ранее мы писали о том, что у Гузеевой заболела шея из-за тяжелых украшений на съемках «Новогодней ночи».