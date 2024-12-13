Опубликовано 13 декабря 2024, 18:011 мин.
Лариса Гузеева пострадала на съемках «Новогодней ночи»
У Гузеевой заболела шея из-за тяжелых украшений на съемках «Новогодней ночи».
© Starface.ru
У ведущей Ларисы Гузеевой заболела шея на следующий день после съемок «Новогодней ночи на Первом. 30 лет вместе». Актриса обратилась за помощью к массажисту.
О том, что Гузеева пострадала на съемках, сообщает Kp.ru.
Программа, в которой она снималась, выйдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Гузеева была на съемках в нарядном пиджаке из пайеток. Образ дополняли жемчужные нити на шее.
Съемочный день был настолько продолжительным, что у актрисы стала «ныть» шея. Домой к Гузеевой приехал массажист – он вернул ведущую в рабочее состояние.
Ранее сообщалось, что Гузеева купила виллу на Бали. Цена недвижимости составила 14 млн рублей.