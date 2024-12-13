Лариса Гузеева пострадала на съемках «Новогодней ночи»

У ведущей Ларисы Гузеевой заболела шея на следующий день после съемок «Новогодней ночи на Первом. 30 лет вместе». Актриса обратилась за помощью к массажисту.

О том, что Гузеева пострадала на съемках, сообщает Kp.ru.

Программа, в которой она снималась, выйдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Гузеева была на съемках в нарядном пиджаке из пайеток. Образ дополняли жемчужные нити на шее.

Съемочный день был настолько продолжительным, что у актрисы стала «ныть» шея. Домой к Гузеевой приехал массажист – он вернул ведущую в рабочее состояние.

Ранее сообщалось, что Гузеева купила виллу на Бали. Цена недвижимости составила 14 млн рублей.