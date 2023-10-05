«Мне неприятно»: Дубцова эмоционально ответила на рассказы Успенской о ее неудачной пластике

Певица Ирина Дубцова призналась, что ей неприятно после многочисленных упоминаний ее имени по теме скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Звезда сорвалась и опубликовала эмоциональное заявление после выхода интервью коллеги Любови Успенской. Королева шансона еще раз высказалась о Дубцовой, чем задела ее. Об этом сообщает Экспресс газета.

Любовь Залмановна рассказала, что Ирина тоже пострадала от рук врача Хайдарова. Скандал разгорелся после многочисленных жалоб пациенток, певицы Славы, а теперь и Успенской. Но Дубцова попросила не причислять ее к жертвам хирурга, а после интервью опубликовала сообщение, которое напомнило крик души.

Знаменитости не нравится, что после заявлений и признаний журналисты постоянно звонят ей и спрашивают мнение по поводу ситуации. Ирина не привыкла участвовать в публичных скандалах, поэтому долгое время хранила молчание. Но сейчас она сорвалась и написала текст, некоторые слова в котором были напечатаны большими буквами.

«Отстаньте от меня по теме Хайдарова! Прошу ОБЕ СТОРОНЫ не упоминать моего имени в интервью. Пожалуйста», – поделилась певица в личном микроблоге.

Дубцова отметила, что ей очень жаль пострадавших девушек. Но, по ее мнению, в этой ситуации все решает комиссия, суд и другие инстанции.

«Под постом Успенской (я постов не делала) я ответила в комментариях многим. ОТСТАНЬТЕ ОТ МЕНЯ ВСЕ! МНЕ НЕПРИЯТНО», – подытожила звезда.

Ранее Успенская рассказала, что на самом деле Хайдаров сделал с Дубцовой. Она сообщила, что после пластики у Хайдарова победительница «Фабрики звезд» только и делает, что страдает и лечится.