«Мне непонятен большой успех этой артистки»: Сергей Соседов высказал претензии к певице Zivert

Музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о творчестве певицы Zivert. По его мнению, оно больше домашнее, чем массовое, и ему непонятно, как она стала популярной. Видео с комментарием Сергея публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

Соседов признался — Zivert для него лишь камерная артистка. Он считает, что все ее треки построены на парадоксах и странностях. Критик отметил, что даже не всегда понимает, что и о чем поет вокалистка.

«Вы знаете, мне непонятен большой успех этой артистки. В моем понимании это камерное творчество для небольших клубов, для какого-то узкого круга людей. Для меня это домашнее пение», - поделился критик.

Сергей упрекнул Zivert за использование подросткового сленга в треках. По его словам, у певицы возрастная аудитория, которой непонятны модные слова. Соседов заявил, что у него есть претензии к текстовому материалу артистки, но при этом он считает, что она бывает оригинальной.

«У нее есть талант, но он такого камерного свойства. Но это мое мнение. Она не моя певица, как говорится. У меня другие музыкальные герои. Если она кому-то нравится — ради бога», - заявил Соседов.

