«Мне нельзя умирать»: 7-летний сын Собчак поделился пугающим откровением после отъезда из РФ

Сын журналистки Ксении Собчак поделился с отцом, актером Максимом Виторганом, пугающими откровениями после того, как они вместе уехали из России. Семилетний Платон сказал отцу, что ему нельзя умирать.

Последние недели перед Новым годом наследник телеведущей решил провести с папой за границей. А вот праздник, по признанию Ксении Анатольевны, мальчик будет встречать с ней и отчимом. Сейчас же Платон находится на море, о чем рассказал его отец. Виторган поделился в Сети кадром с сыном и рассказал поклонникам, какое заявление недавно сделал ребенок. Касалось оно, как выяснилось, смерти.

«Мне умирать нельзя. У меня аллергия на смерть», - поделился Платон с родителем. Однако, почему он стал размышлять о конце в столь юном возрасте, Максим умолчал.

Отметим, что Собчак и Виторган смогли сохранить хорошие отношения после развода. Они общаются и время от времени даже видятся. В основном Платон живет с мамой и ее новым супругом, режиссером Константином Богомоловым. Но довольно часто он встречается с отцом и даже уезжает с ним в отпуск, как сейчас.

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