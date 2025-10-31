«Мне неинтересно»: Юлия Меньшова призналась, что не смотрела интервью с Аллой Пугачевой

Ведущая Юлия Меньшова призналась, что не смотрела недавнее интервью с певицей Аллой Пугачевой. Знаменитость объяснила, почему ее не привлек рассказ артистки.

Меньшова сообщила, что ей попадались отрывки из беседы Примадонны, а также комментарии в Telegram. Ведущая считает, что нельзя считать его главным интервью года, хотя по просмотрам, полагает знаменитость, оно может лидировать.

«Мне неинтересно. Мне не кажется фигура Аллы Борисовны настолько сущностной и честной», - ответила Меньшова в YouTube-шоу «Макарена» на вопрос, почему не смотрела интервью.

Ранее телеведущая впервые рассказала, что сделала аборт в молодости. Меньшова узнала о второй беременности после появления на свет первого ребенка. Она была не готова снова стать матерью и обратилась в клинику.

Меньшова сказала, что решение прервать беременность было мучительным. Ведущую не могли ввести в наркоз, так как она рыдала. По мнению Меньшовой, врач имел отношение к ее истерике.