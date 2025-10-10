«Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала»: Юлия Меньшова призналась, что сделала аборт

Телеведущая Юлия Меньшова впервые рассказала, что сделала аборт в молодости. Она понимала, что не сможет растить второго ребенка, поэтому приняла это сложное решение. Об этом она рассказала на YouTube-канале Metametrica.

Юлия поделилась, что узнала о второй беременности вскоре после появления на свет первого ребенка. К такому повороту событий она не была готова ни физически, ни психологически, поэтому обратилась в клинику. Врачи пытались переубедить артистку, но она все-таки настояла на своем.

«Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, когда идет на эту процедуру. Когда я пришла, ко мне подошел доктор-мужчина, который сказал: „Все-таки это грех большой, вы бы подумали…“ Меня не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика, к которой доктор тоже имел отношение», — рассказала Меньшова.

По словам Юлии, она никогда не забывает об этом решении. Каждый день она помнит о том, что сделала аборт. Также актриса отметила, что понимает женщин, которые решаются на этот тяжелый шаг. Телеведущая подчеркнула — часто выбор зависит не от желания, а от возможностей матери.

