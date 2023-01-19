«Мне негде жить»: актриса Анна Хилькевич молит о помощи на Бали

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич уже некоторое время отдыхает на райском курорте Бали. Сначала 36-летняя актриса была очень рада, но потом с ней случилась одна неприятность за другой. Красавица пожаловалась в соцсетях, что на данный момент ей негде жить, и она очень хочет домой.

Знаменитость вышла на связь с поклонниками в потрепанном виде: она лежала на мокром диване в розовом дождевике. Анна подписала ролик словом: «Помогите».

«Сейчас будет откровение. Я заманалась тут, искать эти виллы... Я хочу домой! На самом деле, здесь, конечно, очень хорошо. Но домой тоже хочется. Вокруг дождь, я лежу в варунги (местное кафе), я в дождевике и мне негде жить!» – взмолилась Анна.

Актриса также рассказала, что у нее началась аллергия. Поклонники поддержали девушку и посоветовали сменить обстановку. Возможно, этот курорт действительно не для всех.

Ранее мы писали о том, как звезда «Универа» Анна Хилькевич пострадала на чудесном острове. Она призналась, что была «изнасилована» во время медитации. А до этого ее укусила в руку змея. Блондинка заметила на коже красные пятна и пришла в ужас.