«Была изнасилована»: актриса Анна Хилькевич пострадала во время отдыха на Бали

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич недавно впервые оказалась на острове Бали. 36-летняя актриса радовалась, что увидит красивые пейзажи и посетит множество интересных мест. Но отдых красавицы превратился в кошмар.

Сначала блондинку укусила змея. Она в этом уверена, так как у нее распухла рука. Утром она заметила на ней три красных точки и решила, что стала жертвой нападения. Через несколько дней на звезду напали комары! Анна призналась, что была буквально изнасилована ими.

«Я столько лет пыталась до сюда долететь, так мне было интересно, что это за волшебное место. И вот, наконец-то! Правда, пока особенной магии я ощутить не успела. Эзотерики тут много, но я только один раз успела сходить на практику. Пока лежала в медитации – была изнасилована комарами, причем в лицо», – написала актриса в личном микроблоге.

Хилькевич добавила несколько фотографий с отдыха. На них стройная блондинка выглядела очаровательно. Поклонники посоветовали звезде беречь себя.

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