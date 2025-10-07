«Мне не так много осталось. Половина жизни прошла»: Чулпан Хаматова задумалась о смерти в эмиграции

Актриса Чулпан Хаматова сделала пронзительное признание о своей жизни после нескольких лет эмиграции. Артистка заявила, что не стремится «сделать карьеру», к тому же ей уже «не так много осталось» жить.

1 октября Чулпан Хаматовой, которая три года назад перебралась в Латвию, исполнилось 50 лет. В преддверии дня рождения актриса порассуждала о своей жизни и карьере в театре и кино. В эмиграции артистка испытывает трудности с заработком, но уверяет: сейчас она сосредоточена на другом. По словам знаменитости, она задумалась о том, что ее время на исходе.

«Я думаю, что мне не так много осталось. Половина жизни прошла. А может, и больше. То, что предстоит, я хочу проживать, получая максимум удовольствия и радости. У меня никогда не было цели сделать международную карьеру. Будут интересные и выгодные предложения — отлично. Не будет — значит, будет что-то другое», — поделилась Чулпан Хаматова в беседе с журналом «Зима».

Артистка признается: сейчас у нее в приоритете внутреннее спокойствие и счастье.

«Тем более, когда речь идет о профессии, которая по определению не может принести огромных денег. Значит, в качестве компенсации она должна наполнять мою душу светом и счастьем. Сейчас для меня это важнее всего», - заявила актриса.

Чулпан Хаматова отметила, что ее полностью устраивает жизнь в Риге, а оторванность от Родины не мешает ее карьере: «Люблю этот город за идеальное соотношение человека и городского пространства. Мне очень комфортно в его пропорциях. Спокойно, безопасно».

Напомним, в 2022 году Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в котором прослужила 24 года, и уехала из России в Латвию вместе с детьми. В эмиграции артистка столкнулась с серьезными проблемами: после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. Несмотря на это, актриса не жалеет о своем решении: если бы она не уехала, то могла «потерять себя» или «спиться».

