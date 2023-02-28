«Мне не стыдно»: Меладзе показал свой роскошный особняк
Певец Валерий Меладзе гордо заявил, что не стыдится своего роскошного особняка.
Фото: Starface.ru
Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе после череды скандальных историй продолжает творить и петь для своей публики. 57-летний артист не комментирует слухи о проблемах в браке с Альбиной Джанабаевой, но охотно говорит о том, чего добился. Мужчина отстроил роскошный особняк в Подмосковье, который сильно отличается от соседских домов.
Год назад певец был гостем YouTube-шоу Ксении Собчак, где провел экскурсию по своему семейному гнездышку. Журналистка устроила интервью прямо в стенах звездного дома. Она задавала артисту множество вопросов, в том числе, касающиеся финансов. Валерий старался честно отвечать.
Телеведущая отметила потрясающий интерьер, который был сделан со вкусом. А на приусадебном участке были высажены редкие деревья и растения. Меладзе был очень горд и заявил, что не стыдится своего шикарного жилья, потому что заработал на него честным трудом.
Фото: Скриншот видео, YouTube-канал «Осторожно: Собчак»
«Мне не стыдно. Когда человек что-то заработал, он должен гордиться», – заявил артист.
Тогда поклонники тоже обратили внимание на красивый дом мэтра. Но больше всего разговоров было не про недвижимость певца, а про его запутанную личную жизнь. Напомним, что Валерий был 25 лет женат на супруге Ирине. СМИ писали, что последние годы брака он жил на две семьи – встречался с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.
Бывшая супруга звезды очень тяжело переживала всю эту историю. Ранее мы писали о том, как Ирина откровенно рассказала о разводе и уходе из реальности.