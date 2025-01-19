«Мне не повезло»: Максим Дунаевский рассказал о своей сумасшедшей мечте

Композитор Максим Дунаевский заявил, что музыка к кинофильмам для него в прошлом из-за отсутствия достойного материала. Он признался, что мечтает иметь свой театр.

«Я не имею в виду конкретный театр, а именно зал, свое помещение, где можно заниматься и продавать билеты, и просвещать, и образовывать. То есть это какой-то дом, творческий центр», - сказал композитор в эфире НТВ.

Дунаевский подчеркнул, что на свою сумасшедшую мечту потратил годы, вложил много сил и стараний, однако ей так и не суждено было сбыться.

«Видимо, к сожалению, никому у нас это не нужно. Люди моего круга и мои друзья имеют такие дома, но мне не повезло, видимо, моя фигура не показалась слишком интересной тем людям, от которых это зависит», - пожаловался деятель культуры.

Несмотря на преклонный возраст, 80-летний композитор продолжает работать и не собирается на пенсию. Все свое внимание он сейчас уделяет театру. По его мнению, некоторые уже в 50 чувствуют себя глубокими стариками, но к нему это не относится.

Ранее Максим Дунаевский рассказал о разводе с актрисой Натальей Андрейченко, родившей ему сына. Он намекнул, что «отдал жену» другому мужчине.