«Это был такой кошмар!»: Диана Арбенина разоткровенничалась о проблемах с детьми

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина воспитывает двойняшек — 15-летних Артема и Марту. Певица не раскрывала их отца, а год назад рассказала, что он умер. Артистка самостоятельно переживала трудности материнства и самым тяжелым испытанием для нее стал переходный возраст детей.

Несмотря на то, что дети родились в один день, переходный возраст у них начался в разное время. Сначала с ним столкнулась Марта, а после — ее брат.

«Когда у Марты начался переходный возраст, это была жесть! Это был такой кошмар! Она начала хамить, дерзить», — посетовала исполнительница хита «31-я весна» в эфире шоу «Тема» на RU.TV.

Артистка решила провести с дочкой профилактическую беседу и предложила дочери выбор — сделать из матери врага или подружиться. Девочка в ответ на это расплакалась от бессилия непонимания того, что с ней происходит.

Сын Дианы до сих пор проявляет нервы мамы на прочность. По словам Арбениной, у него своя жизнь и странные убеждения. Например, Артем считает, что завтракать вредно для здоровья.

Рок-певица старается все равно оставаться прогрессивной мамой. Арбенина не проверяет телефон детей, разрешает им тусоваться с друзьями и радует дорогими подарками.

Недавно певица впервые разоткровенничалась о личной жизни. Диана призналась, что недавно ее бросил любимый человек.