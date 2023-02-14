Игорь Жижикин о ролях в кино: «Я по жизни добрый и пушистый, а играть хочется противоположное»

Игорь Жижикин – один из немногих отечественных актеров, добившийся признания не только в России, но и за рубежом. Много лет он работал в Голливуде, сотрудничал с такими именитыми режиссерами как Клинт Иствуд, Стивен Спилберг и Квентин Тарантино. Его фильмография насчитает десятки успешных киноработ, среди них «Вий», «Соловей разбойник», «Мажор» и многие другие. А сейчас артист задействован в новом проекте режиссера Дениса Павлова «Макс и Гусь».

Съемки спин-офф популярного интернет-сериала «Зёма-3» только стартовали в Москве и многая информация пока недоступна. Но Игорь Жижикин приоткрыл завесу тайны и немного рассказал passion.ru о герое, которого он раскрывает на экране в этот раз. По словам актера, это довольно многогранный персонаж со своими причудами.

«Мой герой - криминальный авторитет, который запускает свои щупальца во все сферы деятельности. Использует рычаги в спорте, в наркотрафиках. Он умеет красиво говорить и убеждать людей. В то же время он достаточно дерзкий, наглый и со всякими причудами», - рассказал Игорь.

В подготовке к роли никаких секретов у звезды «Мажора» нет. Он признался, что сценарий настолько хорош, что ему не приходится ничего придумывать – герой грамотно прописан. Да и в принципе Жижикин в своей работе не привык кем-то вдохновляться. Играет так, как чувствует.

«Обычно никем не вдохновляюсь. Просто хорошо прописаны диалоги и монологи персонажа, поэтому все достаточно понятно, как играть. Когда сценарий хороший, тогда легко и работать с материалом», - поделился артист.

В новом проекте Игорю вновь придется играть отрицательную роль. И хоть за свою карьеру он раскрыл большое количество образов, у зрителей и в СМИ его часто ассоциируют именно со злодеями. Сам Жижикин признается – он совсем не такой, как его герои на экране. Да и в принципе он сильно любит комедию. Но сыграть он может любого героя, лишь бы он был интересен.

«Не так часто я играю отрицательных персонажей, но почему-то все ассоциируют меня со злодеями. Меня это не тяготит. Какая разница, кого играть? Играть всегда интересно, неважно кого. Отрицательного героя тоже можно сыграть по-разному. Вот сейчас в сериале «Макс и Гусь» абсолютно другой отрицательный персонаж. Он непростой какой-то бандит, он достаточно изысканный. Да и я по жизни добрый и пушистый, а играть хочется что-то противоположное себе. Мне нравятся роли бизнесменов, военных. А еще комедии очень люблю», - поделился актер.