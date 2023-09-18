«Мне не к кому больше идти»: женатый Меладзе намекнул на трудности в отношениях

Константин Меладзе вышел из тени и записал дуэт с молодой фавориткой из «ВИА Гры». Об этом сообщает издание StarHit.

Уже больше года Константин не выходил в свет и не общался с прессой. Поговаривают, после отъезда из РФ композитор погрузился в творчество. На днях он выпустил новую песню, которую записал с одной из участниц «ВИА Гры».

Несмотря на то, что коллектив приостановил свою деятельность, солистка София Тарасова продолжает общение с Меладзе. Именно с ней Константин записал новый хит «Почему я?». Композиция навела слушателей на мысль о трудностях в отношениях между композитором и его супругой Верой Брежневой.

«Мне не к кому больше идти… Почему я все время один?» — звучат строки песни.

К слову, пользователи Сети стали подозревать Тарасову и Меладзе в романе. Однако сама певица опровергла подобные сообщения.

Ранее мы писали о том, что дом Веры Брежневой и Константина Меладзе на Рублевке за 350 миллионов может отойти государству. Подробности смотрите в этой статье.