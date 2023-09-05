Дом Брежневой и Меладзе на Рублевке за 350 миллионов может отойти государству
Политолог Раевский заявил, что дом Брежневой и Меладзе может забрать государство.
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Особняк певицы Веры Брежневой и ее мужа, продюсера Константина Меладзе может отойти государству. Об этом заявил политолог Дмитрий Раевский.
По его словам, существуют определенные рычаги воздействия, но будут ли они использованы – остается большим вопросом.
«Закон не запрещает продавать недвижимость. Однако рычаги воздействия есть, конечно же», - сказал эксперт. Его слова приводит Экспресс газета.
Дом знаменитостей расположен в элитном поселке на Рублевке. Продавец – мать Меладзе.
По некоторым данным, в семье музыкантов произошел разлад. Брежнева требовала от Меладзе высказаться по поводу происходящего, но тот не стал. В итоге, якобы, супруги разругались и даже развелись. Однако пара ни разу не комментировала эту информацию. Во всяком случае певица давно появляется без кольца.
Напомним, они заключили брак в 2015 году. Торжество прошло в Италии – там у Брежневой и Меладзе есть недвижимость.
Ранее сообщалось, что композитор лишился вида на жительство в России. До этого говорилось, что документ отозвали у Брежневой.