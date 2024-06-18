«Характерно для контрзависимого типа»: психолог озвучил причину одиночества Аверина

В недавнем интервью Максим Аверин подтвердил статус холостяка. 48-летний актер построил успешную карьеру, но обрести счастье в личной жизни пока не сумел. Изучив высказывания Аверина, психолог Станислав Самбурский попытался назвать причину его одиночества. В беседе с изданием «Страсти» психолог предположил, что Максим предпочитает любовь на расстоянии, и его чувства к Марии Порошиной это доказывают.

«У Максима ярко выражено стремление к независимости. Люди с такими установками избегают глубоких эмоциональных связей, чтобы исключить покушения на свою свободу и пространство. Таким людям эмоционально комфортно иметь далекую, несбыточную пассию, чем человека рядом. Это характерно для контрзависимого типа личности: любить кого-то на расстоянии безопасно. И любишь, и на свободу не покушаются. Если же люди такого склада характера вступают в отношения, они всё равно сохраняют дистанцию с партнером. Они далеко не всегда эмоционально доступны, не всегда могут поддержать, и это становится причиной конфликтов. Внутренние конфликты и желание быть независимым мешают открыться близкому человеку и выстраивать стабильные отношения», — высказался психолог.

В качестве примера Станислав привел отношения Аверина и Порошиной. По его мнению, любовь на расстоянии помогла актеру построить успешную карьеру.

«Возможно, для Аверина встреча с Порошиной и нереализованные студенческие чувства к ней стали движущей силой для построения успешной карьеры. В актерской профессии огромная конкуренция и эмоциональное давление от постоянных кастингов и отказов, поэтому, чтобы сделать карьеру, нужно иметь крепкую точку опоры. Юношеская влюбленность вполне подходит для этого: идеализация давних чувств могут поддерживать мужчину многие десятилетия и вдохновлять на новые достижения. Со студенческой скамьи Максим оставался с Марией в дружеских отношениях, что подпитывало его и не давало потерять эту точку опоры. Максим очень разумно использовал чувства, чтобы сфокусироваться на карьере», — считает эксперт.

Также Станислав предположил, что от создания отношений Максима останавливает то, как публика может воспринимать их на начальных этапах. Ситуации могут быть истолкованы, как неподобающие, и это толкает публичных личностей быть осторожными и избирательными в своих действиях.