«Мне настолько плохо. Я не переживу»: дочь Даны Борисовой рассказала о лечении в психиатрической клинике

Дочь Даны Борисовой откровенно рассказала о лечении в психиатрической клинике. В беседе с Газета.Ru Полина заявила, что время пребывания в больнице оказалось для нее «лучше, чем поездка на Мальдивы».

2 июля единственная наследница Даны Борисовой вышла на связь с подписчиками в личном блоге и сообщила, что попала в больницу. Теперь 17-летняя Полина раскрыла, как оказалась в специализированной клинике. Оказалось, что перед этим девушка обращалась за помощью к психиатру, но все было безуспешно.

«Мне назначили терапию, достаточно сложную, но я не могу сказать, что она мне как-то помогала. За два месяца только ухудшения произошли. Моя мама собиралась на отдых, а я понимала, что в таком состоянии, что даже до аэропорта не могу доехать. Настолько мне плохо. У меня даже перелет вызывал ощущение, что мне сил на него не хватит, я не переживу. И поэтому приняла решение, попросила родителей положить меня в психиатрическую больницу», — рассказала дочь Даны Борисовой.

По словам Полины, ее положили в клинику знакомого мамы. Девушка осталась под впечатлением от лечения: «Клиника была просто замечательная. Эта неделя оказалась для меня спасительной. Лучше, чем поездка на Мальдивы». Первые два дня в больнице дочь телеведущей отсыпалась, у нее также забирали телефон.

«У меня забрали на первые три дня телефон, чтобы я привыкла к терапии, режим восстановила, потому что спать нормально не могла. Я уже привыкла к тому, что не могу нормально спать, что у меня то мания, то депрессия. Первые два дня [в больнице], мне было нормально, но на третий день — из-за того, что мне давали слишком много антидепрессантов, которые депрессию убирают, — у меня началась мания ужасная. А потом мне убрали один антидепрессант. У меня случился приступ паники», — поделилась Полина.

Девушка отметила, что лечение принесло результат, и она уже намного лучше себя чувствует и вернулась домой. Однако Полина каждую неделю должна приезжать в клинику, поскольку находится под присмотром врача.

Ранее мы дочь Даны Борисовой раскрыла, какой диагноз ей поставили в больнице: «Это заболевание передается по наследству».