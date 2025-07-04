Передалось от мамы: дочь Борисовой рассказала, какой диагноз ей поставили в больнице

Полина, дочь Даны Борисовой, вышла на связь после госпитализации. Девушка рассказала, что врачи поставили ей биполярное расстройство.

Дочь телеведущей решила поделиться историей в своем Telegram-канале, чтобы таким образом помочь другим людям, страдающим от подобного недуга. По словам Полины, заболевание могло перейти к ней от мамы.

«В мае мне поставили диагноз — циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства, или, проще говоря, биполярки. Как вы знаете, моя мама тоже страдает от БАР, и, как оказалось, это заболевание часто передается по наследству», — написала 17-летняя школьница.

После посещения больницы девушке назначили лечение. Сейчас она пьет необходимые для выздоровления лекарства. Дочь Борисовой будет восстанавливаться дома, однако ей все равно надо будет время от времени посещать специалистов.

Ранее сообщалось, что Ирина Дубцова назвала Дану Борисову наркоманкой. Певица своим высказыванием довела телеведущую до слез.