Максим Галкин* рассказал, чему его учит певица Лайма Вайкуле

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что Лайма Вайкуле учит его латышскому языку, об этом сообщает StarHit.

Накануне стало известно, что юморист дал интервью латвийским журналистам. Это первая серьезная беседа Галкина* за последние несколько лет. С журналистами из России артист не общается. В интервью муж Аллы Пугачевой признался, что ему сложно дается изучение новых языков. Однако с латышским он обращается за помощью к подруге Лайме Вайкуле.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю», — рассказал юморист.

Максим Галкин* подчеркнул, что из-за частых международных гастролей он старается выучить несколько предложений на языке той страны, где он будет выступать.

«У меня проскакивает литовский акцент, потому что я выступал в Цесисе, потом в Паланге, а потом вернулся в Юрмалу. И мне надо с латышского перескочить на литовский, потом обратно», — объяснил Галкин*.

СМИ предполагали, что интервью даст и Алла Пугачева, так как она присутствовала на совместной фотографии с журналистами. Однако певица в кадре так и не появилась.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию в 2022 году. Супруги живут в Израиле, но сейчас на время уехали в Латвию.

Ранее мы писали о том, что экс-жених Ксении Собчак Шустерович купил любимую виллу Пугачевой в Юрмале за 600 миллионов рублей.

*признан иностранным агентом на территории РФ.