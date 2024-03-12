«Мне хорошо заплатили»: Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублеве»

Народный артист РФ Юрий Назаров рассказал о гонораре за съемки в фильме «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Об этом пишет aif.ru.

По словам актера, несмотря на отсутствие какого-либо звания на момент съемок, он получил достойную оплату за свою работу.

«Мне хорошо заплатили, не обидели. Мы вдвоем с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублева и еще никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. <…> 40 рублей за съемочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти», — поделился Назаров.

Артист уточнил, что принимал участие лишь в финале работы над кинолентой, поскольку у него была второстепенная роль.

«20 смен было, не меньше. <…> Одним словом, я 800 рублей где-то получил за съемки у Тарковского», — заявил актер.

Кроме того, Назаров отметил, что гонорар никогда не являлся для него принципиальным моментом в кинематографе. Он также подчеркнул, что снялся бы у Тарковского бесплатно, поскольку, по его мнению, этот режиссер по масштабам личности сравним с писателем Львом Толстым.

Ранее Юрий Назаров признался, что получил 500 рублей за съемки в «Маленькой Вере».