«Мне хочется извиняться»: снявшаяся обнаженной Михалкова получила «Золотого орла» и пошутила про «голую» вечеринку

Актриса Анна Михалкова получила «Золотого орла» за лучшую женскую роль. Во время своей речи на сцене заслуженная артистка РФ пошутила про «голую» вечеринку.

Подробности приводит сайт Woman.ru.

Михалкова исполнила в картине «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян работницу кондитерской фабрики. В фильме актриса снялась обнаженной.

Получив за роль «Золотого орла», Михалкова сказала: «Я не первый раз стою на этой сцене, но мне тоже почему-то хочется извиняться».

На каждую ее фразу зал реагировал хохотом и аплодисментами. Михалкова заявила, что показала в картине «свой богатый внутренний мир». Она поблагодарила тех, кто посмотрел фильм, а также тех, кто не видел работу. В этот момент Михалкова обратилась к матери и сказала ей «спасибо».

«У меня была хорошая шутка по поводу того, что я пришла сюда тоже в шубе — видите, как немногие поняли, о чем я сейчас говорю. Скажу по-другому: это как будто ты попал на голую вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», - пошутила Михалкова.

Ранее Меликян рассказала, как актриса согласилась сняться полностью обнаженной.