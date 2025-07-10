«Чужих званий не надо!»: Бабкина отказалась называть себя Примадонной

Надежда Бабкина отказалась быть Примадонной после Аллы Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

Накануне депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать звание Примадонны народной артистке Надежде Бабкиной. Однако сама певица не согласна быть обладательницей нового статуса.

«Мне чужих званий не надо. Тем более, если это звание появилось после исполнения одноименной песни и песня эта не из моего репертуара. Я — Надя Бабкина, меня ни с кем сравнивать не надо. Я сама по себе», — заявила она.

По словам Бабкиной, ей непонятно, почему Пугачеву до сих пор называют именно так.

«В позднем Советском Союзе Примадонной один раз назвали Аллу Пугачеву — и понеслось. А мы, как попугаи, это повторяем», — рассказала певица.

Напомним, Алла Пугачева исполнила песню «Примадонна» на конкурсе «Евровидение-1997». С ней она заняла 15 место из 25.

Ранее мы писали о том, что Надежда Бабкина заступилась за Надежду Кадышеву.