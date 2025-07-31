«Мне их не жалко»: Роза Сябитова призвала Дибровых развестись по-человечески

Ведущая Роза Сябитова прокомментировала сообщения о разводе Полины и Дмитрия Дибровых. Телесваха призналась, что ей не жалко пару, и призвала в случае расставания развестись «по-человечески».

Мнение Розы приводит Teleprogramma.org.

Сябитова напомнила, что каждый сам решает, как жить. При этом она отметила большое количество детей у Дмитрия Диброва. Роза подчеркнула: дети не рождаются без любви, а значит результат брака в любом случае положительный.

По мнению Розы, брак Полины и Дмитрия имел шансы рухнуть из-за большой разницы в возрасте и это можно было предугадать.

«Молодость взяла верх, такое случается… Детей жалко. Если разводятся, пусть сделают это по-человечески. И как-то минимизируют ущерб для сыновей и физический, и психологический. Мне их не жалко. Они взрослые люди», - сказала Сябитова и напомнила, что оба родителя должны подумать о детях.

О возможном разводе пары заговорили на днях. Причиной назвали измену Полины. Говорилось о ее романе с 50-летним бизнесменом, у которого шестеро детей. Мужчина подал на развод и намерен отобрать у супруги детей.