«Черная пантера!»: Филипп Киркоров снимет авторский художественный фильм

Певец Филипп Киркоров 31 мая представил совместную с экс-участником шоу «Голос» Олегом Майами песню под названием «Стирай» и анонсировал начало музыкальной трилогии, которая завершится премьерой авторского фильма «Черная пантера».

«Три песни, три клипа. И ещё летом запускаем полный метр, художественный фильм», - разоткровенничался Киркоров с Kp.ru.

Он заверил, что премьера его дебютного фильма состоится 1 декабря.

Как отмечает издание, в картине исполнителя хита «Цвет настроения синий» снимутся многие российские звезды.

Говоря о дуэте с Майами, Киркоров пошутил, что рассчитывает исполнить песню «Стирай» на «Песне года», если его в очередной раз не вырежут.

Ранее поп-король признался, что всегда все делает сам. Он сравнил себя с американской певицей Мадонной, которая также как он, все контролирует самостоятельно. Помощники, по словам Филиппа, как только начинаешь расслабляться, либо на деньги обманывают, либо предают.