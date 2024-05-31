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Опубликовано 31 мая 2024, 18:44
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«Черная пантера!»: Филипп Киркоров снимет авторский художественный фильм

Певец Филипп Киркоров заинтересовался «полным метром» и пообещал снять фильм.
«Черная пантера!»: Филипп Киркоров снимет авторский художественный фильм

© Starface.ru

Певец Филипп Киркоров 31 мая представил совместную с экс-участником шоу «Голос» Олегом Майами песню под названием «Стирай» и анонсировал начало музыкальной трилогии, которая завершится премьерой авторского фильма «Черная пантера».

«Три песни, три клипа. И ещё летом запускаем полный метр, художественный фильм», - разоткровенничался Киркоров с Kp.ru.

Он заверил, что премьера его дебютного фильма состоится 1 декабря.

Как отмечает издание, в картине исполнителя хита «Цвет настроения синий» снимутся многие российские звезды.

Говоря о дуэте с Майами, Киркоров пошутил, что рассчитывает исполнить песню «Стирай» на «Песне года», если его в очередной раз не вырежут.

Ранее поп-король признался, что всегда все делает сам. Он сравнил себя с американской певицей Мадонной, которая также как он, все контролирует самостоятельно. Помощники, по словам Филиппа, как только начинаешь расслабляться, либо на деньги обманывают, либо предают.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Филипп Киркоров
фильм
новости шоу-бизнеса