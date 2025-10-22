«Мне грех жаловаться»: Светлана Немоляева ответила на вопрос о своей пенсии

Актриса Светлана Немоляева ответила на вопрос о пенсии. 88-летняя народная артистка РСФСР заявила, что отличается от других пенсионеров, а размер ежемесячных выплат она не знает.

Подробности узнала Газета.Ru.

«Я немножечко отличаюсь от других пенсионеров, потому что работаю. И, следовательно, от пенсии не завишу. У меня зарплата — за театр, кино», - сказала Немоляева и добавила, что финансовых проблем у нее нет.

Пенсия приходит актрисе на банковскую карту, с нее оплачиваются коммунальные счета. Известно, что Немоляевой начисляют доплату за звание народной артистки.

Актриса высказалась о пенсиях в России и заявила, что она должна быть «достойной» у всех. Немоляевой неизвестно, кто и какую сумму получает, но она часто слышит, что людям «тяжело жить» и пенсии маленькие.

«Не хотелось бы, чтобы такое было. А что касается меня, мне грех жаловаться», - сказала актриса.

Ранее Немоляева назвала себя «липовым» пенсионером и заявила, что живет «нормально».