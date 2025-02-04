«Мне говорят – глаз не твой, нос не твой»: Гоген Солнцев заявил, что его жена родила сына от любовника

Шоумен Гоген Солнцев обвинил жену в измене. Он заявил, что сын может быть ему не родной. Дело в том, что блогер подозревает — супруга забеременела от ассистента Владислава Черных.

По словам Гогена, долгое время он игнорировал то, что ребенок на него не похож. Но когда об этом стали говорить и другие люди, он уже стал задумываться.

«Начинаются разговоры, знакомые мне говорят – глаз не твой, нос не твой», - рассказал Гоген в шоу «ДНК» на НТВ.

Солнцев считает, что у его жены была интрижка с ассистентом. Он работает в семье с 2020 года и, как сам признается, выполняет широкий круг обязанностей. Черных категорически отрицает связь с супругой шоумена.

«Это все чушь, ложь и провокация», - заявил Владислав.

Жена Гогена тоже не подтверждает роман с Черных. Но это не убеждает эпатажного шоумена.

«Он стал больше времени с ней проводить, потому что она брюхатая. Он стал это делать, потому что знал о том, что, возможно, она залетела от него. Вы в театре ночевали, там, где ребенка делали-строгали. Я зарабатываю где-то там для нее бабки, а он пришел в мою кровать и ее отшпиливилил», - возмущен Солнцев.

Ранее Гоген Солнцев сообщил о намерении обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены.