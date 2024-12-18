«Занималась проституцией»: Гоген Солнцев планирует обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены

Гоген Солнцев планирует обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены. Об этом он рассказал «Страстям».

Шоумен Гоген Солнцев несколько недель назад рассказывал, что неизвестные от имени его бывшей жены Екатерины Терешкович пишут дочери женщины. Они требовали деньги — 6000 дирхам якобы за разбитый катамаран. При этом уже несколько месяцев Терешкович находится, предположительно, в ОАЭ, куда она уехала с подругами. На связь с близкими она не выходит.

Как рассказал Гоген, он планирует подключить к поискам бывшей жены Интерпол.

«У нас есть юрист, она посоветовала написать, что Катя проституцией занималась там, и если мы это заявление подадим в международные структуры — её, как преступника межконтинентального, может Интерпол объявить в розыск. Тогда шансы найти увеличиваются, потому что Интерпол хорошо людей по миру ищет и находит», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев сомневается в своем отцовстве.