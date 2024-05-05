«Мне говорили, что я похожа на Самойлову»: почему Юлия Высоцкая решила стать актрисой

4 мая исполнилось 10 лет со дня смерти Татьяны Самойловой. Известная советская актриса во многом определила профессиональный путь Юлии Высоцкой.

Юлия рассказала, что ее супруг, Андрей Кончаловский, стал кинорежиссером, посмотрев фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. Самойлова сыграла в картине главную роль, благодаря которой она стала очень известной.

«А моему решению стать артисткой (хотя, конечно, хотела я этого столько, сколько себя помню) придало смелости то, что мне говорили, что я похожа на Самойлову. И мне правда очень хотелось быть на нее похожей», — призналась Высоцкая в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Высоцкой хотелось быть похожей не только на Веронику, но и на Анну Каренину. По словам артистки, именно Каренина в исполнении Татьяны Самойловой понравилась ей больше всего. 50-летняя ведущая кулинарной программы «Едим дома!» назвала советскую актрису народным достоянием.

Татьяна Самойлова в детстве мечтала стать балериной, но из-за пышных форм ей пришлось забыть об этом. Будущая звезда советского кинематографа поступила в Щукинское училище, но учебу она часто пропускала, а во время экзаменов актриса снималась в фильме «Летят журавли», после которого Самойлова проснулась настоящей звездой.

Ранее мы писали, что телеведущая Юлия Высоцкая потеряла более 8 миллионов рублей на кулинарном бизнесе.