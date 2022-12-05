«Мне это не нужно было»: возлюбленная Дмитрия Колдуна 10 лет насильно заставляла его жениться

Дмитрий Колдун познакомился со своей будущей супругой Викторией Хамицкой еще в школьные годы. Певца всегда устраивали их отношения, однако эту позицию не разделяла его возлюбленная. В программе «Звезды сошлись» экс-участник «Фабрики звезд» признался, что Виктория 10 лет заставляла его жениться на ней.

Колдун рассказал, что никогда не придавал особого значения браку. Ему не нужно было подтверждение своих чувств. Но Хамицкая думала иначе. Для нее было важно официально зарегистрировать отношения, о чем она многократно напоминала своему молодому человеку. В давлении участвовал и ее отец.

Когда пара захотела детей, Дмитрий сдался под напором Виктории и пошел с ней в ЗАГС. Однако штамп до сих пор ничего не значит для Колдуна. Он даже не носит обручальное кольцо. «Мне это не нужно было, я бы и так нормально себя чувствовал», - поделился певец.

Свадьба состоялась 14 января 2012 года. В браке у пары родилось две детей – сын Ян и дочь Алиса. Колдун шутил, что у его наследников теперь очень необычные инициалы: «Колдун Я.Д» и «Колдун А.Д».

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