«Хорошо уже не будет»: вся правда об отношениях Валерии и Пригожина

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Тем не менее нередко «добросовестные» журналисты пишут о разрыве отношений между супругами. Не стал исключением и блогер Рустам Солнцев, который всегда любил скандальные высказывания в адрес звезд. В своем новом выпуске на YouTube-канале мужчина жестко прошелся по Пригожину и его жене.

Солнцев сделал неожиданное заявление. Так, по его мнению, продюсер только мешает успешной карьере Валерии. Рустам убежден: певица стала марионеткой в руках Иосифа, который не дает ей самостоятельно принимать решения. «Сидит рядом этот пирожок с пузенем и говорит все за нее. Говорит все примерно жлобское, неприятное», — высказался блогер.

Солнцев заявил: спасти карьеру Валерии уже не получится. Также он добавил, что по стилю и характеру общения Пригожин больше подходит Елене Ваенге. «Певица Валерия — мертвая певица», — резюмировал Рустам.

К слову, поклонники супругов встали на их защиту и призвали не обращать внимания на едкие слова блогера.

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