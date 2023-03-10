«Мне есть к кому возвращаться домой»: Филипп Киркоров съехался с новой любовью

В этом году Филипп Киркоров будет отмечать свое 56-летие. К этой дате он стал готовиться еще в декабре, отправившись в клинику к звездному хирургу. Из медицинского учреждения певец вышел с прессом и с отточенными скулами. А затем он сменил и образ, став длинноволосым блондином с голубыми глазами. Теперь артист точно не выглядит на свой возраст, и, как он признался сам, в этом заслуга не только пластики, но и силы любви.

Недавно Филипп рассказал, что еще осенью прошлого года он снова влюбился. По его словам, ему нравится это чувство, но подробности раскрывать он пока не хочет. «Такой осенний поцелуй в моей жизни случился. Но я храню и оберегаю от посторонних свои чувства», - делился Киркоров с журналистами.

И хоть личность новой любви певца неизвестна, отношения эти явно довольно серьезные. Оказалось, что исполнитель уже живет не один. От этого ему радостно на душе, ведь ему есть к кому теперь возвращаться домой.

«Нам артистам приходится меняться, поскольку нас встречают по внешности, а провожают по песням. Ну и конечно, любовь новая живет в моем сердце. Сейчас мне есть к кому возвращаться домой. Пока не буду рассказывать, кто и что. Но в душе есть это чувство и стимул жить дальше и творить», - рассказал Филипп изданию kp.ru.

Отметим, что если новая любовь Киркорова полностью принимает новый имидж певца, то его поклонники высказывают разные мнения. После последнего преображения исполнителя хита «Зайка моя» в рунете стали сравнивать его с другими известными личностями и персонажами. Нашли общие черты у Филиппа даже с Клавой Кокой. Певица сама посчитала всю эту ситуацию забавной и даже надела такую же одежду как у вокалиста, чтобы они были точными копиями друг друга.