Клава Кока, Люциус Малфой и герой «Клуба романтики»: на кого после пластики стал похож Киркоров

С конца 2022 года Филипп Киркоров стал стремительно меняться. Он сделал несколько пластических операций, сменил прическу, стал носить голубые линзы и даже начал по-другому одеваться. Каждый новый выход в свет исполнителя хита «Зайка моя» теперь бурно обсуждается в Сети. Причем положительных комментариев по поводу новой внешности артиста не так уж и много.

Несколько недель назад в рунете запустился своеобразный флешмоб. Пользователи стали сравнивать Киркорова с другими известными личностями и персонажами, пытаясь понять, на кого он в новом имидже стал похож. Версий довольно много. Например, у певца нашли общие черты с антигероем в «Гарри Поттере» Люциусом Малфоем, но пропущенном через мобильную игру «Клуб романтики».

«Я умоляю, Киркоров сейчас выглядит как Люциус Малфой, который подсел на мефедрон, как перс из «Клуба романтики», дед ты чего», - отметил пользователь Сети.

Также Филиппа назвали худшей версией бойфренда Меган Фокс рэпера Machine Gun Kelly и Чимина из BTS. Более того, недавно артиста перепутали даже с женщиной, а именно с Клавой Кокой. Певица сама посмеялась над этим сравнением и даже нарядилась как вокалист, чтобы они точно стали копиями друг друга.

Из-за того, что сейчас внешность Филиппа Киркорова выглядит ненатуральной, у его поклонников возник эффект зловещей долины. Он появляется у людей, когда робот или другой объект, пытаясь выглядеть как человек, лишь отталкивает от себя. Конечно, певец не является андроидом, но его образ из-за излишней гладкости кожи и линз выглядит искусственным.

«Блин… Эффект зловещей долины. Он пробуется на сиквел фильма «Меган»?» - написал пользователей.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решился на еще одну операцию. В этот раз он обратился к звездному хирургу, чтобы сделать пластику живота.