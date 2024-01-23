«Согласна быть королевой»: певец Митя Фомин рассказал о дуэте с Ириной Понаровской

Певец Митя Фомин отметил свое 50-летие в эфире «Авторадио». В студии шоу «Мурзилки Live» он устроил живой концерт и рассказал о дуэте с Ириной Понаровской. Они записали песню «Шляпник».

Исполнитель сделал себе подарок – выпустил мини-альбом под названием «Артист». В этом ему помог композитор и друг Алексей Романоф.

«Он мне стал рассказывать о том, как он вдохновился работами Вертинского, а это один из моих любимых исполнителей. Удивительно, что наши мысли совпали. И он как никто другой чувствует меня, как композитор, как человек, как друг. Я говорю, слушай, удивительно, потому что я хотел спеть что-то похожее», – поделился Фомин.

Певец также рассказал о дуэте с Ириной Понаровской. По его словам, они встретились на музыкальном проекте и поняли друг друга без слов. Песня «Шляпник» была создана по мотивам любимой книги артиста «Алиса в Стране чудес».

«Когда Ира послушала песню, она сказала: «Ты знаешь, Митя, это тоже моя любимая книга, и мне хочется спеть песню с тобой, я согласна быть королевой», – признался он в эфире «Авторадио».

Фомин исполнил несколько песен и объявил о концерте, который пройдет 27 января. Там будут сюрпризы для поклонников.

«Я умоляю, без цветов, а вот подарки приносите», — добавил юбиляр.